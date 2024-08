Rettungskräfte versuchen, einen Buckelwal zu befreien, der sich in Seilen im Hafen von Sydney verheddert hatte. Die Rettungskräfte in Aktion: Im Hafen von Sydney konnte ein in Seilen und Bojen verhedderter Buckelwal befreit werden. (zu dpa: «Helfer retten jungen Buckelwal im Hafen von Sydney») Foto: Dan Himbrechts/DPA