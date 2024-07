Hennef

Kurioses

Hanf-Ortsschild verschwunden – jetzt «geschlossene Ortslage»

Von dpa

i Ein Ersatzschild mit der Aufschrift «geschlossene Ortslage» begrüßt zurzeit Besucher des Ortsteils Hanf. Das eigentliche Ortsschild Hanf ist wieder mal gestohlen worden. (zu dpa: «Hanf-Ortsschild verschwunden - jetzt «geschlossene Ortslage»») Foto: Henning Kaiser/DPA

Ein Schild mit der Aufschrift «geschlossene Ortslage» begrüßt zurzeit Besucher des Ortsteils Hanf in Hennef im Rhein-Sieg-Kreis. Der ungewöhnliche Name des Dorfes zieht immer wieder Schilder-Diebe an.