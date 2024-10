Undatiertes Handout-Screengrab aus einem Xpost von Rebecca Laurel, die im Rahmen einer Halloween-Radtour über 69 Meilen in Form eines Skeletts geradelt ist. Die 25-Jährige aus Leicester radelte am 27.10.2024 mehr als sechs Stunden lang durch das Stadtzentrum, um einen Radweg in Form eines Skeletts zu schaffen. (zu dpa: ««Gruselige» Strecke zu Halloween: Britin radelt Skelett-Form») Foto: Rebecca Laurel/DPA