Glatteis auf deutschen Straßen und Gehwegen

Sprühregen und frostige Temperaturen sorgen in Teilen Deutschlands für gefährlich glatte Straßen. Mancherorts hat es gekracht, in der Hauptstadt ist derweil vom Ausnahmezustand die Rede.

Berlin/Potsdam/Offenbach (dpa) – Der Deutsche Wetterdienst hat am Morgen vor glatten Straßen und Gehwegen in Teilen Deutschlands gewarnt. Es könne verbreitet Glätte auftreten, in der Nordhälfte teils markante Glätte, hieß es in einem am Morgen in Offenbach veröffentlichten Bericht.

Laut der Warnkarte bestand vor allem rund um Berlin, in Teilen Brandenburgs, Thüringens, Niedersachsens, Nordrhein-Westfalens und in Sachsen «erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen». Die Warnungen galten zunächst bis 10.00 Uhr.

Die Meteorologen riefen in einigen Regionen dazu auf, nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden. Zudem müsse mit Behinderungen gerechnet werden.

Gefährliche Eisglätte hatte bereits am Donnerstagabend Fußgänger und vor allem Autofahrer in Teilen Deutschlands vor Herausforderungen gestellt. Die Feuerwehr in Berlin sprach auf der Online-Plattform X, vormals Twitter, von einem Ausnahmezustand und einer hohen Auslastung. Alle verfügbaren Rettungswagen seien im Einsatz. In Potsdam kam es wegen des Glatteises zu mehreren Verkehrsunfällen, wie dort die Feuerwehr ebenfalls auf X mitteilte.

Auch in Niedersachsen mussten sich die Menschen am Abend auf glatte Straßen und rutschige Gehwege einstellen. Eine amtliche Warnung vor Glätte durch gefrierenden Regen galt in einem Streifen zwischen Uelzen und Göttingen über die Region Hannover bis nach Osnabrück und ins südliche Emsland. Nur der Norden von Niedersachsen war nicht betroffen. In Westerstede (Kreis Ammerland) kam am Abend ein Mann mit seinem Fahrzeug wegen dichten Nebels von der Fahrbahn ab, wurde zwischen zwei Bäumen eingeklemmt und schwer verletzt.

Wetterdienst ruft zur Vorsicht auf

Der DWD warnte ab dem Nachmittag vor erhöhter Glättegefahr durch gefrierende Nässe. Es wurde zur Vorsicht aufgerufen. In Berlin wurde die Bevölkerung via Warn-App «Nina» informiert: Im gesamten Stadtgebiet sei mit «markanter Glätte» vor allem auf den Gehwegen zu rechnen. Auf vermeidbare Aktivitäten im Freien sollten die Menschen besser verzichten, hieß es.

Auch für Teile von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen warnten die Experten des DWD vor Glatteisgefahr. Besonders betroffen sei die Region zwischen dem Harz und der Altmark in Sachsen-Anhalt, aber auch der Norden von Sachsen und der Südharz in Thüringen, sagte ein DWD-Sprecher am Donnerstagabend. Auf der Autobahn 72 nahe Hartenstein schleuderte ein Mann am Abend mit seinem Auto gegen die Mittelplanke. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden belief sich laut Polizei auf etwa 27.000 Euro.

In Nordrhein-Westfalen kam es glättebedingt allein in der Stadt Hamm bereits zu einem Dutzend Unfällen ohne Personenschäden. Warnungen gab es außerdem unter anderem im Kreis Borken, in Paderborn und in Münster, wo am Abend eine Bauerndemonstration mit rund 1900 Traktoren stattfand. Auch die Stadt Oberhausen warnte die Autofahrer. Streuwagen seien unterwegs. «Bitte fahren Sie vorsichtig», hieß es.