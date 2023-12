Gewalttat in Stuttgart gibt Rätsel auf

ARCHIV – Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter festnehmen. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Stuttgart (dpa). Ein mutmaßlicher Mord in Stuttgart beschäftigt die Ermittler. Ein 45 Jahre alter Mann war am Mittwochabend tot auf seinem Balkon aufgefunden worden. Anwohner hätten der Polizei zuvor von einer Schussabgabe berichtet, wie die dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr. Wenig später stürmten Spezialkräfte in der Nacht zum Donnerstag eine Wohnung und nahmen den mutmaßlichen Täter fest – ein 42 Jahre alter Mann. Er stehe im Verdacht, den 45-Jährigen erschossen zu haben, teilte die Polizei am frühen Morgen mit.

Was hinter der Tat steckt, ist noch völlig unklar. Die Ermittler gehen derzeit eigenen Angaben zufolge nicht davon aus, dass der Tod des Mannes mit der seit Monaten tobenden Fehde von zwei rivalisierenden Gruppen im Raum Stuttgart zu tun hat. Seit vielen Monaten kommt es immer wieder zu Gewalttaten, wiederholt wurde dabei auch auf Menschen geschossen. Bislang wurden nach Angaben des Landeskriminalamtes dutzende Männer in dem Zusammenhang verhaftet.

Hinter dem mutmaßlichen Mord im Stadtteil Rot steckt laut Sicherheitskreisen vielmehr ein Nachbarschaftsstreit. Die Wohnung des Tatverdächtigen liege nicht weit entfernt von der Wohnung des Opfers, hieß es aus Sicherheitskreisen. Die Pressestelle der Stuttgarter Polizei war am Donnerstagvormittag für weitere Angaben nicht zu erreichen.

Die Polizei hatte am Mittwochabend mit umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichen Täter gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Der Tatverdächtige ließ sich nach Polizeiangaben schließlich widerstandslos festnehmen.