Ein Brumby, wie die Wildpferde in Australien genannt werden, ist bei einem Protest gegen Keulungen vor dem Parlament in Canberra zu sehen. In Australien darf die Tötung von Tausenden Wildpferden einem Gerichtsurteil zufolge fortgesetzt werden. Eine örtliche Tierschutzorganisation hatte Klage eingereicht, um das von der Regierung des Bundesstaates New South Wales angeordnete Abschießen von Tausenden Exemplaren aus Hubschraubern im Kosciuszko-Nationalpark zu stoppen. (zu dpa: «Gericht: Tötung von Wildpferden in Australien ist legitim») Foto: picture alliance/DPA