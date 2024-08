Leute halten an einem Strand auf Mallorca ein Banner "#Besetzen wir unsere Strände" aus Protest gegen den Massentourismus auf der Balearen-Insel. Der Protest fand in der Nähe von Ballemann 6 statt, einem der Hauptanziehungspunkte deutscher Touristen im Strandgebiet Arenal auf Mallorca. (zu dpa: «Gegner des Massentourismus demonstrieren am Ballermann») Foto: Clara Margais/DPA