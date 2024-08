Auf einem Tisch liegen von der Polizei sichergestellte verbotene Stichwaffen. Am Wiener Platz in Köln-Mülheim gilt seit Mittwoch die erste permanente Waffenverbotszone in Nordrhein-Westfalen. Sie beziehe sich auf Messer, Schlagstöcke, Pfefferspray und andere Waffen und gelte jeden Tag, 24 Stunden lang, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. (zu dpa: «GdP-Chef schlägt Anreize zur Abgabe von Messern vor»)

Foto: Thomas Banneyer/DPA