Fund von Kinderleiche: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Das Schicksal des vermissten kleinen Arian bewegt die Menschen, viele beteiligen sich an der Suche nach dem Sechsjährigen – doch vergeblich. Nun findet ein Landwirt eine Kinderleiche. Ist es Arian?

Eine teilweise abgemähte Wiese am Fundeort einer Kinderleiche im Landkreis Stade. Foto: Sina Schuldt/dpa

Rotenburg (dpa). Nach dem Fund einer Kinderleiche im Norden Niedersachsens haben die Ermittler keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gefunden. Die kriminaltechnische Untersuchung am Fundort sei abgeschlossen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Rechtsmediziner in Hamburg sollen die Identität des toten Kindes klären.

Ein Ergebnis wird im Laufe der Woche erwartet, erst dann soll es genauere Informationen geben. Die Ermittler halten einen Zusammenhang mit dem seit April verschwundenen sechsjährigen Arian aus Elm bei Bremervörde für wahrscheinlich. Ein Landwirt hatte die Leiche am Montagnachmittag bei Mäharbeiten auf einer Wiese Estorf im Landkreis Stade gefunden.

ARCHIV – In der Region, in der der sechsjährige Arian vermisst wird, wurde eine Kinderleiche gefunden. Ob es sich um den Jungen handelt, ist allerdings noch unklar (Archivbild). Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

