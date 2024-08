Taucher der italienischen Feuerwehr bei der Such- und Rettungsaktion des unter britischer Flagge fahrenden Schiffes «Bayesian». Die Luxusyacht «Bayesian» war am Montag (19.08.2024) in einem Sturm gesunken, während sie etwa eine halbe Meile vor der Küste vor Anker lag. (zu dpa: «Fünfte Leiche aus gesunkener Jacht geborgen») Foto: Salvatore Cavalli/DPA