Fünf Tote durch umgestürzte Bäume in Polen

ARCHIV - In Südpolen musste die Feuerwehr bei mehr als 140 Einsätzen ausrücken. Zahlreiche Straßen waren durch umgestürzte Bäume blockiert (Symbolbild). Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Warschau (dpa). Bei heftigem Sturm sind in Polen fünf Menschen durch umstürzende Bäume getötet worden. In dem Ort Rabka-Zdroj im Süden des Landes starben drei Menschen, darunter ein sechsjähriges Kind, wie ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr der Nachrichtenagentur PAP sagte.

In dem bekannten Bergsportort Zakopane stürzte ein Baum vor einer Kirche auf ein neunjähriges Kind und seine Mutter. Das Kind wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und erlag dort seinen Verletzungen. Ebenfalls in Zakopane fiel ein Baum auf ein Auto, die Fahrerin kam dabei ums Leben.

Wegen der starken Sturmböen musste die Feuerwehr in der Region Südpolen zu mehr als 140 Einsätzen ausrücken. Zahlreiche Straßen waren durch umgestürzte Bäume blockiert.