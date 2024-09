Emma Coronel, die Frau von Joaquin «El Chapo» Guzman, verlässt das Bundesgericht in Brooklyn nach dem Prozessauftakt gegen ihren Mann. (zu dpa: «Frau von Kartell-Boss «El Chapo» in Mailand auf dem Laufsteg»)

Emma Coronel, die Frau von Joaquin «El Chapo» Guzman, verlässt das Bundesgericht in Brooklyn nach dem Prozessauftakt gegen ihren Mann. (zu dpa: «Frau von Kartell-Boss «El Chapo» in Mailand auf dem Laufsteg») Foto: Mary Altaffer/DPA

Mailand (dpa). Aus der mexikanischen Unterwelt in den italienischen Mode-Himmel: Die Ehefrau des früheren mexikanischen Drogenbosses Joaquín «El Chapo» Guzmán hat ihr Debüt auf der Fashion Week in Mailand gegeben. Emma Coronel zeigte in einem eleganten Stadtpalast die Entwürfe der Designerin April Black Diamond.

«Ich glaube, dass jeder eine zweite Chance verdient hat», schrieb die Modeschöpferin aus Los Angeles. «Sie ist nicht nur ein Model für unsere Kleider, sondern ein Beispiel für Stärke, Mut und Hoffnung.»

Beteiligung am Drogen-Imperium ihres Mannes

Coronel ist eine frühere Schönheitskönigin, die sowohl die amerikanische als auch die mexikanische Staatsbürgerschaft besitzt. Sie war Ende 2021 wegen ihrer Beteiligung am Drogen-Imperium ihres Mannes in den USA zu 36 Monaten Haft verurteilt worden. Nach etwas mehr als der Hälfte ihrer Freiheitsstrafe war sie vor rund einem Jahr unter Bewährungsauflagen aus der Haft entlassen worden.

Ihr Ehemann «El Chapo» gilt als einer der mächtigsten Drogenbosse der Geschichte. Er führte rund 25 Jahre lang das Sinaloa-Kartell in Mexiko und schmuggelte tonnenweise Kokain in die USA. Mehrfach gelang ihm die Flucht aus mexikanischen Gefängnissen. Nach seiner Auslieferung in die Vereinigten Staaten wurde er zu lebenslanger Haft plus 30 Jahre verurteilt. Er verbüßt seine Strafe in einem Hochsicherheitsgefängnis im Bundesstaat Colorado.