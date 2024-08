Eine Eingangstür am Tatort ist polizeilich versiegelt. Kurz nach der Auffindung einer getöteten Frau in Wien ist ihr Ehemann auf dem Berliner Flughafen festgenommen worden. Wie die Wiener Polizei am Freitag (02.08.2024) mitteilte, wurde der 31-jährige Afghane am Vorabend von Berliner Beamten geschnappt. (zu dpa: «Frau in Wien getötet - Ehemann in Berlin gefasst») Foto: Max Slovencik/DPA