Ein Krankenwagen steht am Taronga Zoo in Sydney. Im australischen Hunter Valley ist eine junge Frau beim Versuch, ihr zwischen Gesteinsblöcke gefallenes Smartphone aufzuheben, kopfüber drei Meter tief in eine Felsspalte gerutscht. Dort blieb sie mit den Füßen nach oben hängen - sieben Stunden lang. (zu dpa: «Frau hängt in Australien stundenlang kopfüber in Felsspalte») Foto: Dean Lewins/DPA