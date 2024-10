Das Blaulicht eines französischen Streifenwagens der Police Nationale blitzt am 07.07.2015 in Straßburg in Frankreich. Ein Fünfjähriger ist in Frankreich von Schüssen getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. (zu dpa: «Frankreich: Fünfjähriger in Auto von Schüssen getroffen») Foto: Patrick Seeger/DPA