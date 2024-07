Rettungskräfte durchsuchen die Unglücksstelle am Tribhuvan International Airport in Kathmandu. Die Maschine der nepalesischen Fluggesellschaft Saurya Airlines war kurz nach dem Start auf dem Internationalen Flughafen der Hauptstadt Kathmandu aus bisher ungeklärter Ursache in der Luft nach rechts abgedreht und auf einen Teil der Startbahn gestürzt, wie die Luftfahrtbehörde Nepals in einer Mitteilung erklärte. (zu dpa: «Flugzeug in Nepal kurz nach Start verunglückt - 18 Tote») Foto: Sujan Gurung/DPA