Nachtansicht von Hurrikan «Milton», dem Moment, in dem das Auge in Siesta Key als Hurrikan der Kategorie 3 mit Windgeschwindigkeiten von 120 mph (193 km/h) an Land geht, gezeigt auf dem GOES-East-Satelliten um 00:31 GMT, 9. Oktober 2024 in Sarasota, Florida. (zu dpa: «Florida: Menschen in Seniorensiedlung durch Tornado getötet») Foto: Cira/DPA