Blick auf die Unfallstelle auf der A61 in Wakefield nach dem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad am 21. Juli, bei dem vier Erwachsene und zwei Kinder starben. Der Zusammenstoß ereignete sich auf der A61 zwischen Staincross, Barnsley, und Newmillerdam. (zu dpa: «Festnahme nach Unfall mit sechs Toten in England») Foto: Danny Lawson/DPA