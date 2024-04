Sydney

Australien

Extremregen in Sydney – mehr als 100 Flüge gestrichen

Von dpa

i Eine überschwemmte Straße in Vineyard. Das Wetteramt warnte vor «gefährlichen und lebensbedrohlichen Sturzfluten». Foto: Flavio Brancaleone/AAP/dpa

Innerhalb von 24 Stunden fällt in Sydney fast so viel Regen wie sonst in einem ganzen Monat. Flüge werden gestrichen und Schulen geschlossen – und ein wichtiger Staudamm ist fast voll.