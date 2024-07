Die vom New Zealand Department of Conservation am 15.07.2024 zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt einen Bahamonde-Schnabelwal, der an einem Strand in der Region Otago an Land gespült wurde. In Neuseeland wurde ein Exemplar der seltensten Walart der Welt an einen Strand gespült: ein Bahamonde-Schnabelwal. (zu dpa: «Extrem seltener Wal an Strand in Neuseeland gespült») Foto: Uncredited/DPA