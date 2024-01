Ex-Soldat nach Großeinsatz in ärztlicher Obhut

Die Polizei sperrte das Haus weiträumig ab und evakuierte umliegende Gebäude. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Unterkirnach (dpa) – Der Mann, der in Unterkirnach in Baden-Württemberg im Rahmen einer geplanten Zwangsräumung für einen stundenlangen Großeinsatz der Polizei gesorgt hatte, ist derzeit in ärztlicher Obhut. Ob sich der 62-Jährige dafür in einem Krankenhaus befindet, konnte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen nicht sagen.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Silas Stein/dpa

Der Ex-Soldat hatte am Vortag damit gedroht, sein Haus anzuzünden, als dort ein von Polizeibeamten begleiteter Gerichtsvollzieher erschienen war. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass der Mann gefährlich sein könnte, hatte die Polizei einen Großeinsatz eingeleitet und rund zwölf Stunden mit dem Mann verhandelt. Er hatte am Dienstagabend aufgegeben und sich widerstandslos festnehmen lassen.

Mitglieder eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei besprechen sich nach der eskalierten Zwangsräumung. Foto: Roland Sprich/Südkurier/dpa

Das Haus sei nach ersten Durchsuchungen für die Nacht versiegelt worden, sagte der Polizeisprecher weiter. Am Morgen wollten Experten des Landeskriminalamtes erneut in das Gebäude, um weitere Spuren zu sichern. Ob bisher etwas gefunden wurde – etwa Waffen oder Sprengstoff – ist noch nicht bekannt.

Auch eine Drohne ist beim Polizeieinsatz dabei. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Auf den Mann waren bisherigen Erkenntnissen zufolge mehrere Lang- und Kurzwaffen angemeldet, außerdem war er im Besitz einer Sprengstofferlaubnis und Mitglied im Schützenverein. Zum Motiv des Mannes ist bisher nichts bekannt. Ob er bereits vernommen wurde oder möglicherweise in Untersuchungshaft kommt, ist ebenfalls unklar.