Explosion in Solingen: Mann erliegt Verletzungen

Bei der Explosion eines Brandsatzes in Solingen ist ein Mann ums Leben gekommen, vier weitere Menschen wurden verletzt, darunter in Kind. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in der Innenstadt von Solingen. Hier ist es zu einer Explosion gekommen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in der Innenstadt von Solingen. Hier ist es zu einer Explosion gekommen. Foto: Gianni Gattus/dpa

Anzeige

Solingen (dpa). Die Explosion in Solingen hat einen Menschen das Leben gekostet. Der Mann sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei Wuppertal am Abend mit. Vier weitere Menschen wurden durch Glassplitter oder ein Knalltrauma leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Bei ihnen handelte es sich den Angaben zufolge um ein sieben Jahre altes Mädchen, zwei Frauen im Alter von 35 und 45 Jahren und einen 38-jährigen Mann.

Zeugen hätten am frühen Nachmittag gegen 14.20 Uhr einen lauten Knall mit einhergehender Rauchentwicklung im Bereich eines Wohn- und Geschäftshauses gemeldet, so die Polizei. «Nach ersten Ermittlungen hatte eine bislang unbekannte Person auf dem Gehweg eine Flasche mit einer noch nicht konkret bestimmbaren Substanz fallenlassen. Beim Zerbersten dieser kam es zu einer Verpuffung, welche die Beschädigung angrenzender Glasscheiben zur Folge hatte. Die Brandstelle konnte schnell gelöscht werden.»

Der Mann, dessen Identität noch nicht einwandfrei habe geklärt werden können, habe schwere Verletzungen erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Dort sei er wenige Stunden später gestorben. Ein Polizeisprecher sagte am Abend, die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an. Er wollte nichts dazu sagen, ob der gestorbene Mann Tatverdächtiger sei.

Großalarm ausgelöst

Die Behörden lösten Großalarm aus. Eine sogenannte Besondere Aufbau-Organisation, wie sie bei größeren Lagen gebildet wird, wurde ins Leben gerufen. Die vierspurige Wohn- und Geschäftsstraße in der Solinger Innenstadt, an der der Tatort liegt, wurde weiträumig abgesperrt.

Über dem Gebiet kreiste am Nachmittag ein Polizeihubschrauber und machte Luftaufnahmen. Ein Notruf sei gegen 14.18 Uhr eingegangen. Zuvor hatten das «Solinger Tageblatt» und die «Rheinische Post» über einen lauten Knall und Rauchentwicklung berichtet.