Solingen

Notfälle

Explosion in Solingen: Identität eines Opfers noch ungeklärt

Von dpa

i Zeugen hatten laut Polizei einen lauten Knall mit Rauchentwicklung vor einem Wohn- und Geschäftshaus gemeldet. Foto: Gianni Gattus/dpa

Eine Explosion hat am Dienstag in Solingen einen Mann das Leben gekostet. Er soll eine Flasche mit einer Substanz fallen lassen haben. Vieles ist in dem Fall noch unklar.