Straßburg

Verkehr

EU-Parlament: Grünes Licht für grenzübergreifende Verfolgung

Von dpa

i ARCHIV - Derzeit bleiben etwa 40 Prozent der grenzüberschreitenden Verkehrsdelikte ungestraft. Foto: Sina Schuldt/dpa

Wer im Urlaub in einem anderen EU-Land geblitzt wurde, kann in Zukunft davon ausgehen, dafür in seiner Heimat zur Kasse gebeten zu werden. Ein neues Vorhaben der EU soll das möglich machen.