Das am 12. August 2024 in Dandong, einer chinesischen Grenzstadt am Yalu-Fluss, aufgenommene Foto zeigt Menschen auf der nordkoreanischen Seite, die nach schweren Regenfällen im Juli mit Aufräumarbeiten beschäftigt sind. (zu dpa: «Ernte in Nordkorea durch starke Niederschläge in Gefahr») Foto: Kyodo/DPA