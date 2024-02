Magma-Ansammlung

Reykjavik

Erhöhte Ausbruchsgefahr in isländischem Vulkangebiet

Immer wieder hat es in der Nähe der Hauptstadt Reykjavik in den vergangenen Jahren spektakuläre Eruptionen gegeben. Nun warnt die zuständige Wetterbehörde: Bald schon könnte es wieder so weit sein.