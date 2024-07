Einsturz von Autobahnbrücke in China: Mindestens zwölf Tote

Auf diesem von der Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichten Foto ist eine eingestürzte Brücke im Kreis Zhashui in der Stadt Shangluo in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi zu sehen. Nach Angaben der chinesischen Behörden sind bei dem teilweisen Einsturz der Autobahnbrücke im Nordwesten des Landes nach schweren Stürmen und Überschwemmungen mehrere Menschen ums Leben gekommen. (zu dpa: «Einsturz von Autobahnbrücke in China: Mindestens elf Tote») Foto: Uncredited/DPA