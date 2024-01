Kriminalität

Konstanz/Unterkirnach

Einsatz in Unterkirnach: Ermittlungsverfahren eingeleitet

Eine Zwangsräumung läuft aus dem Ruder. Ein Ex-Soldat will sein Haus nicht verlassen und droht damit, Feuer zu legen. Der 62-Jährige befindet sich inzwischen in in ärztlicher Obhut.