Auf diesem Foto von Sea Life Melbourne mischt sich Pesto, ein riesiges Königspinguinküken, das so viel wiegt wie seine beiden Eltern zusammen, am 3. September 2024 in seinem Gehege im australischen Sea Life Melbourne Aquarium unter seine Artgenossen und ist zu einer Berühmtheit in den sozialen Medien geworden und eine Hauptattraktion im Aquarium. (zu dpa: «Ein echter Brocken: Pinguin-Baby Pesto ist Social-Media-Star») Foto: Uncredited/DPA