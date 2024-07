Auf diesem von der nationalen indonesischen Such- und Rettungsbehörde (Basarnas) via AP veröffentlichten Foto wird ein verletztes Opfer eines Erdrutsches versorgt. Der durch sintflutartige Regenfälle ausgelöste Erdrutsch stürzte auf eine nicht genehmigte Goldmine auf der indonesischen Insel Sulawesi und tötete eine Reihe von Bergleuten, so die Behörden am Montag. (zu dpa: «Dutzende Vermisste nach Erdrutsch an indonesischer Goldmine») Foto: BASARNAS/DPA