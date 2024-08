Ein Radfahrer fährt an der Replik eines Banksy-Kunstwerks vor dem Zoo vorbei. Der Londoner Zoo hat das Gorilla-Wandbild von Banksy von seinem Eingangstor ausgetauscht. Das Gemälde war das letzte Werk des Straßenkünstlers zum Thema Tiere, das an neun aufeinander folgenden Tagen in London zu sehen war. (zu dpa: «Durch Replik ersetzt: Londoner Zoo baut Banksys Kunstwerk ab») Foto: Brian Melley/DPA