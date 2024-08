Ein Grashüpfer sitzt auf dem ausgetrockneten Picrolimni-See im Dorf Mikrokampos. Eine schwere Dürre in Nordgriechenland, die durch aufeinanderfolgende Hitzewellen und geringe Niederschläge verschlimmert wurde, führt zu Wasserknappheit, die die Landwirtschaft bedroht, Seen austrocknet und die vom Tourismus abhängigen Gemeinden belastet. (zu dpa: «Dürre in Griechenland besorgt Experten») Foto: Giannis Papanikos/DPA