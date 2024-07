Undatiertes Handout-Foto des dreifach amputierten Craig Wood, der als Erster den Pazifik nonstop, allein und ohne Unterstützung überqueren will, um "die Wahrnehmung dessen zu verändern, was als behinderter Mensch möglich ist". Wood, 33, aus Doncaster, ist ein ehemaliger Scharfschütze der britischen Armee, der im Alter von 18 Jahren beide Beine und seine linke Hand verlor, als er 2009 in Afghanistan von einem improvisierten Sprengsatz getroffen wurde, wobei auch sein Gesicht durch Schrapnell verletzt wurde. (zu dpa: «Dreifachamputierter Brite will alleine über Pazifik segeln») Foto: Gareth Davies/DPA