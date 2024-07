Offenbach

Regenfälle

Deutscher Wetterdienst: Nässe-Rekord in Deutschland

Von dpa

i Fußball: EM, Deutschland - Dänemark, Finalrunde, Achtelfinale, das Stadion während einer Spielunterbrechung wegen schlechten Wetters. Das Fußball-Spiel zwischen Deutschland und Dänemark musste am Samstag wegen des Unwetters unterbrochen werden. (zu dpa: «Deutscher Wetterdienst: Nässe-Rekord in Deutschland») Foto: Federico Gambarini/DPA

Einzeln betrachtet gab es in keinem Monat einen Rekord beim Niederschlag. Betrachtet man die letzten zwölf Monate am Stück, sieht es anders aus. Noch nie seit 1881 gab es so viel Regen hierzulande.