Menschen schwimmen und sonnen sich am Strand in der Nähe von Cala Rajada auf Mallorca. (zu dpa: «Deutscher Urlauber stirbt beim Tauchen vor Mallorca») Foto: Clara Margais/DPA

Palma (dpa). Ein 63-jähriger Urlauber aus Deutschland ist bei einem Tauchgang vor Mallorca ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei, die Ermittlungen aufnahm. Woher aus Deutschland der Mann kam, war zunächst nicht bekannt.

Er sei am Dienstag mit einer Tauchgruppe in Font de Sa Cala in der Nähe der deutschen Urlauberhochburg Cala Ratjada bei Capdepera im Nordosten Mallorcas unterwegs gewesen. Ob es sich um einen Anfänger handelte oder einen erfahrenen Taucher, war nicht bekannt.

Der Mann hatte sich nach Angaben der Polizei unter Wasser plötzlich unwohl gefühlt und konnte noch auftauchen. Seine Begleiter hätten ihn an Land gebracht, wo Rettungskräfte jedoch nur noch den Tod des Deutschen hätten feststellen können.