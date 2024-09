Ein abgestürztes Kleinflugzeug liegt in der Nähe des Dorfes Abia de las Torres in der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León etwa 85 Kilometer westlich von Burgos im Norden Spaniens auf einem Feld (genaues Aufnahmedatum unbekannt). Eine junge Deutsche startet mit ihrem Fluglehrer in Spanien zu einem Übungsflug. Plötzlich reißt der Funkkontakt zum Flughafen ab. Ein Suchhubschrauber findet wenig später das Wrack. (zu dpa: «Deutsche stirbt bei Absturz von Kleinflugzeug in Spanien») Foto: Guardia Civil/DPA