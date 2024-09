Polen bereitet sich auf Überschwemmungen im Süden des Landes vor. Regierungschef Tusk informiert sich in Breslau über die Arbeit des Krisenstabs. Die Stadt war 1997 vom Oder-Hochwasser betroffen.

Ein Feuerwehrmann watet durch das Hochwasser eines überfluteten Tunnel in der Nähe des Flughafens Fryderyk Chopin. Die Warschauer Feuerwehr verzeichnete rund 800 Notrufe im Zusammenhang mit den Regenfällen, die die Hauptstadt in den letzten 24 Stunden heimgesucht haben. Wie weite Teile Polens hat auch Warschau mit den Auswirkungen der nächtlichen Unwetter zu kämpfen, die über das Land hinweggefegt sind. (zu dpa: «Dauerregen in Polen - Behörden warnen vor Hochwasser»)

Warschau (dpa). Die Behörden in Polen haben angesichts anhaltender Regenfälle die Bürger aufgerufen, Vorkehrungen für den Fall von Überschwemmungen zu treffen. Menschen, die in der Nähe von Flüssen im Erdgeschoss wohnten, sollten sich auf Hochwasser einstellen, sagte Vize-Innenminister Wieslaw Lesniakiewicz dem Radiosender Rmf.fm. Garagen sollten geräumt und Autos an einem sicheren Ort geparkt werden. «Es können auch Situationen eintreten, wo zeitweise kein Trinkwasser vorhanden ist oder kein Strom.»

Das Meteorologische Institut gab aufgrund der in den kommenden Tagen erwarteten intensiven Regenfälle eine Hochwasserwarnung für die Woiwodschaften Niederschlesien, Oppeln, Schlesien und Kleinpolen heraus. Dort könnten bis zu 150 Liter Wasser pro Quadratmeter niedergehen, hieß es in einem Statement.

Regierungschef Donald Tusk traf am Freitag in Breslau ein, um an einer Besprechung des Krisenstabs teilzunehmen. Die niederschlesische Stadt war beim Oder-Hochwasser 1997 zu einem Drittel überschwemmt worden.

