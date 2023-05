Das sind die besten Clubs der Welt

Berlin (dpa). Das Fachmagazin «DJ Mag» hat auch 2023 die angeblich 100 besten Clubs der Welt gekürt: Höchstplatzierter Club in Deutschland ist demnach erneut das «Bootshaus» in Köln – diesmal auf Rang sechs.

Das «Berghain» in Berlin landete auf Platz 16. Den Berliner Club umgibt ein Mythos von Fotografierverbot, strengen Türstehern, verschwiegenen Betreibern und frei gelebter Sexualität. 2022 landete es noch auf Rang zwölf, 2021 auf Platz sechs. 2009 war das Berliner «Berghain» sogar einmal Platz eins.

2023 steht zum zweiten Mal in Folge das «Hï Ibiza» auf dem ersten Platz. Laut «DJ Mag» stimmten diesmal fast 700.000 Menschen beim Top-100-Clubs-Voting ab.

Die Top 10 der «DJ Mag»-Top-100-Clubs

01: Hï Ibiza, Spanien 02: Printworks, London 03: Green Valley, Camboriu (Brasilien) 04: Echostage, Washington 05: Ushuaïa, Ibiza 06: Bootshaus, Köln 07: Amnesia, Ibiza 08: Avant Gardner & The Brooklyn Mirage, New York City 09: The Warehouse Project, Manchester 10: Zouk, Singapur