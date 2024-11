Berlin/Wien

Lebensmittelsicherheit

Coca-Cola: «minimale Menge» Problemflaschen in Deutschland

Von dpa

i Eine Flasche Coca Cola steht auf einem Tisch. (zu dpa: «Coca-Cola: «minimale Menge» Problemflaschen in Deutschland») Foto: Jonas Walzberg/DPA

In Österreich ist in einer Abfüllanlage von Coca-Cola ein Sieb gebrochen und es könnten Metallteilchen in Flaschen gelangt sein. Ist auch Deutschland betroffen?