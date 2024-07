Demonstranten nehmen an einem Protest gegen den Massentourismus auf Mallorca teil. In ganz Spanien wird zu zahlreichen Demonstrationen aufgerufen, um gegen die Beeinträchtigungen zu protestieren, die der Massentourismus in einigen Gebieten verursacht. (zu dpa: «CDU zu Protesten auf Mallorca: Urlauber sichern Jobs») Foto: Clara Margais/DPA