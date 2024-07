Rettungskräfte arbeiten am Eingang eines Tunnels, wo sich ein Reisebus hochkant verkeilt hat. 31 Menschen an Bord seien verletzt worden, sechs davon leicht, 22 schwer und drei sehr schwer, teilte der Sanitätsdienst Kataloniens auf X mit. (Bestmögliche Qualität.) (zu dpa: «Bus nach Unfall fast in der Senkrechten: 31 Verletzte») Foto: Bombers De La Generalitat/DPA