Letzte Vorbereitungen werden im Yellow Drawing Room getroffen, wo sich eine Mitarbeiterin des Royal Collection Trust um die Kylin-Uhr im Ostflügel des Buckingham Palace kümmert. Der Ostflügel wird in diesem Sommer zum ersten Mal für Besucher geöffnet, die im Juli und August an speziellen Führungen durch das Hauptgeschoss teilnehmen können. (zu dpa: «Buckingham-Palast gibt erstmals Einblick in den Ostflügel») Foto: Jonathan Brady/DPA