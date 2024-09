Tanisha Dadar (l-r), die Cousine des 2022 ermordeten Ronan Kanda, Schauspieler Idris Elba, Yemi Hughes, deren 19-jähriger Sohn Andre Aderemi 2016 ermordet wurde, Premierminister Sir Keir Starmer und Innenministerin Yvette Cooper nehmen an einem Gipfeltreffen zur Messerkriminalität in der Downing Street 10, London teil. Der Premierminister hat eine neue Koalition zur Bekämpfung der Messerkriminalität ins Leben gerufen, die verhindern soll, dass junge Menschen in gewalttätige Banden hineingezogen werden. Bilddatum: Montag, 9. September 2024. (zu dpa: «Britische Regierung: Messergewalt ist nationale Krise») Foto: Ian Vogler/DPA