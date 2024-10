Brand in verlassenem Schwimmbad – Feuerwehr hilft Teenagern

Die von der Feuerwehr Essen zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Einheiten der Feuerwehr im Einsatz an einem leerstehenden Schwimmbad. Vier Jugendliche sind bei einem Brand in einem alten Schwimmbad in Essen festgesessen. Die Teenager waren nach Angaben der Feuerwehr zuvor in das leerstehende Gebäude eingestiegen und fanden nicht mehr selbst heraus, nachdem dort ein kleines Feuer ausgebrochen war. (zu dpa: «Teenager sitzen bei Brand in leerstehendem Schwimmbad fest») Foto: Feuerwehr Essen/DPA