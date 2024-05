Brand in Berlin: Feuerwehr warnt vor giftigen Rauchgasen

In einer Firma für Metalltechnik in Berlin-Lichterfelde bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr warnt.

dpatopbilder - Dunkler Rauch steigt bei einem Brand in Berlin-Lichterfelde auf. Die Feuerwehr warnt vor gefährlichen Rauchgasen.

dpatopbilder - Dunkler Rauch steigt bei einem Brand in Berlin-Lichterfelde auf. Die Feuerwehr warnt vor gefährlichen Rauchgasen. Foto: Christoph Soeder/dpa

Anzeige

Berlin (dpa). Die Berliner Feuerwehr hat die Bevölkerung wegen eines Brandes in einer Firma für Metalltechnik in Berlin-Lichterfelde vor gefährlichen Rauchgasen gewarnt. In einem Betrieb ist ein Feuer ausgebrochen.

Ein Technikraum im 1. Obergeschoss eines Fabrikgebäudes brenne «in voller Ausdehnung», wie ein Feuerwehrsprecher am Vormittag sagte. In der Firma für Metalltechnik seien Chemikalien gelagert. Vorsorglich habe die Feuerwehr eine Gefahreninformation rausgegeben. Anwohnerinnen und Anwohner seien gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es gebe eine zunehmende Rauchentwicklung. Ein Ergebnis der Schadstoffkontrolle der Luft lag noch nicht vor.

Verletzte gebe es nicht, so der Sprecher. Alle Personen hätten den Ort selbstständig verlassen können. Mittlerweile seien 160 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, auch Sondereinsatzkräfte.