Freiwillige löschen einen Waldbrand in Ano Patima in der Nähe von Penteli in der Region Nord-Athen. Nur wenige Kilometer nordöstlich der griechischen Hauptstadt kämpfen Feuerwehrleute gegen unzählige Brände auf einer Fläche von rund 200 Quadratkilometern. Die Regierung hat nun die EU um Unterstützung gebeten. (zu dpa: «Brände in Griechenland: Frau kommt ums Leben») Foto: Socrates Baltagiannis/DPA