Die Trümmer an der Absturzstelle eines Flugzeugs mit 62 Menschen an Bord im brasilianischen Bundesstaat Sao Paulo, am frühen Samstag, 10. August 2024. Die brasilianischen Behörden versuchen herauszufinden, was genau die Ursache für den Flugzeugabsturz im Bundesstaat Sao Paulo am Vortag war, bei dem alle 62 Menschen an Bord ums Leben kamen. (zu dpa: «Bergungsarbeiten nach Flugzeugabsturz in Brasilien») Foto: Andre Penner/DPA