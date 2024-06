Bedrohungslage in Lübeck: Polizei durchsucht Schule

Anzeige

Lübeck (dpa). In einem Großeinsatz hat die Polizei am Dienstag ein Schulzentrum in Lübeck abgeriegelt. Grund sei eine mögliche Bedrohungslage, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Gegen 11.00 Uhr sei ein entsprechender Alarm von der Emil-Possehl-Schule im Stadtteil St. Lorenz Nord bei der Polizei eingegangen. «Wir sind dabei zu klären, was der Grund für diesen Bedrohungsalarm gewesen ist», sagte er. Das Gebäude werde durchsucht. Bislang habe es «keine weiteren Zwischenfälle gegeben». Die Polizei sei mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Für Eltern und Schüler wurde eine Anlaufstelle eingerichtet. Besorgte Eltern und Mitschüler könnten sich in der Hansehalle in der Nähe der Schule melden, so der Polizeisprecher.

Die «Lübecker Nachrichten» berichteten, dass eine Evakuierung von Lehrkräften und Schülern vorbereitet werde. Der Schulleiter habe ein mit der Polizei verabredetes Code-Wort übermittelt. Lehrer und Schüler seien über eine Durchsage gebeten worden, in den Klassenräumen zu bleiben, diese von innen abzuschließen und Ruhe zu bewahren, hieß es in dem Bericht. Die Polizei wollte diese Information zunächst nicht bestätigen.