Baum stürzt im Berliner Mauerpark um: Drei Verletzte

Der Berliner Mauerpark ist am Wochenende oft ein Treffpunkt für Hunderte Menschen. Am Sonntag muss die Feuerwehr ausrücken: Eine Pappel stürzte um – mit Folgen.

Anzeige

Berlin (dpa). Beim Sturz eines Baumes auf eine Menschengruppe sind im Berliner Mauerpark am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Einer musste nach Angaben von Feuerwehrsprecher Rolf Erbe ins Krankenhaus gebracht werden. Die Pappel sei am Nachmittag vermutlich wegen Windes umgefallen und habe eine Gruppe getroffen. «Hier hatten wir einfach nur Glück.» Wäre der Baum auf die andere Seite gefallen, hätte es den Flohmarkt getroffen, sagte Erbe.

Nach Angaben der Feuerwehr gab es für den Zeitpunkt des Unglücks keine Unwetterwarnung für das Gebiet. Grundsätzlich gelte aber: «Vorsicht vor Bäumen». In einigen Gegenden Berlins war es am Sonntag sehr windig und teils böig. «Man muss immer damit rechnen, dass Bäume entweder krank sind, alt sind oder durch Wind so beansprucht werden, dass sie tatsächlich umfallen», sagte Erbe.

Es habe mehrere Notrufe gegeben, teilte die Feuerwehr auf der Plattform X mit. Auch Rüstwagen, Feuerwehrkran und Rettungshubschrauber seien angefordert worden. Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit 55 Einsatzkräften unterwegs. Warum der Baum umgekippt ist, konnte der Feuerwehrsprecher nicht sagen. «Die Feuerwehr hat die Verletzten gerettet. Alles Weitere obliegt der Polizei und dem Grünflächenamt.»

Der Mauerpark ist der ehemalige Mauerstreifen zwischen Prenzlauer Berg und Wedding – und ein beliebter Treffpunkt. Jeden Sonntag lockt Berlins größter Flohmarkt Touristen aus der ganzen Welt in den Park. Es gibt auch Open-Air-Karaoke, Straßenkünstler und Grill-Partys. Der Flohmarkt ging nach dem Unglück weiter.