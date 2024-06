Bangen um Valeriia in Döbeln – Polizei stockt Kräfte auf

Seit Montag fehlt von einer Neunjährigen in Döbeln jede Spur. Die Polizei hat noch einmal ihre Kräfte aufgestockt. Mehrere Hundert Männer und Frauen suchen nach ihr. Wo ist Valeriia nur?

Anzeige

Döbeln (dpa). Drei Tage nach dem Verschwinden der neunjährigen Valeriia im mittelsächsischen Döbeln hat die Polizei ihre Kräfte für die Suche nach dem Mädchen aufgestockt. Einige Hundert Helfer seien im Einsatz, um nach Hinweisen zu suchen, sagte eine Polizeisprecherin.

Neben der Bereitschaftspolizei und Polizeischülern komme auch die Wasserschutzpolizei zum Einsatz, um noch einmal auf dem Fluss Freiberger Mulde zu suchen. Außerdem stünden ein Hubschrauber und Drohnen bereit, und es würden weiterhin Anwohner befragt.

Das Kind hatte sich der Polizei zufolge am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr auf den Weg zur Schule gemacht, danach verliert sich seine Spur. In der Schule jedenfalls war die Neunjährige an diesem Tag nicht angekommen. Seit Montagabend wird intensiv nach ihr gesucht.

Bevölkerung ist um Mithilfe gebeten

Auch die Bevölkerung der rund 24.000 Einwohner zählenden Stadt war aufgerufen worden, in eigenen Gärten, Kellern, Garagen oder Schuppen nach dem Mädchen Ausschau zu halten. Die Polizei hat Bilder von ihm veröffentlicht. Bisher hat all das den Angaben zufolge keine konkreten Hinweise gebracht. Ermittelt wird in alle Richtungen, eine Gewalttat nicht ausgeschlossen.

Valeriia kommt aus einer ukrainischen Familie. Sie lebt laut Polizei seit 2022 mit ihrer Mutter hier in Deutschland. Das Mädchen ist nach Polizeiangaben etwa 1,40 Meter groß und hat dunkelblonde, mittellange Haare. Am Montagmorgen trug es ein lila T-Shirt, schwarze Jeans, eine hell türkisfarbene Jacke sowie dunkelblaue knöchelhohe Schuhe. Es hatte zudem einen rosa Schulranzen bei sich. Die Neunjährige spricht nach Angaben der Polizei gebrochen deutsch.